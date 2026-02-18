Kızının Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında karar çıktı! 6 milyon TL ödeyecek

Oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Davada karar çıktı. Metin Akpınar, evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu’na 6 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Özetle

"ÇOK ŞAŞIRDIM VE SARSILDIM"

Yıllar sonra ortaya çıkan kızı hakkında konuşan Metin Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı." demişti.

10 MİLYONLUK DAVA

Duygu Nebioğlu, bu sözlere ithafen babası Akpınar'a "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" sebebiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.