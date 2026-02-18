Menü Kapat
 Özge Sönmez

Kızının Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında karar çıktı! 6 milyon TL ödeyecek

Metin Akpınar, evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu’na 6 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kızının Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında karar çıktı! 6 milyon TL ödeyecek
18.02.2026
18.02.2026
18.02.2026

Oyuncu 'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından , babasına 10 milyon liralık açmıştı. Davada karar çıktı. Metin Akpınar, evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu’na 6 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kızının Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında karar çıktı! 6 milyon TL ödeyecek

"ÇOK ŞAŞIRDIM VE SARSILDIM"

Yıllar sonra ortaya çıkan kızı hakkında konuşan Metin Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı." demişti.

10 MİLYONLUK DAVA

Duygu Nebioğlu, bu sözlere ithafen babası Akpınar'a "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" sebebiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

