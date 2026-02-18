Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Selime Albayrak

Aslıhan Malbora eski hali gündem oldu! Kimse bu fotoğrafları görmedi

Başarılı oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Malbora, eski haliyle yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncunun kimse bu fotoğrafını görmedi! İşte detaylar…

Aslıhan Malbora eski hali gündem oldu! Kimse bu fotoğrafları görmedi
Dizi ve sinema dünyasının sevilen oyuncuları arasında yer alan , başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aşk yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde yakışıklı oyuncu ile mutlu beraberliğini devam ettiren Aslıhan Malbora’nın eski hali yeniden gündem oldu. Güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncunun estetiksiz hali dikkatleri üzerine çekti. İşte Aslıhan Malbora’nın kimsenin görmediği o fotoğrafı…

ASLIHAN MALBORA ESKİ HALİ GÜNDEM OLDU!

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede boy gösteren Aslıhan Malbora, özel hayatı ve aşk yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor. Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, eski haliyle gündem oldu.

Aslıhan Malbora eski hali gündem oldu! Kimse bu fotoğrafları görmedi

‘Her Yerde Sen’, ‘Üç Kuruş’ ve ‘Kübra’ gibi dizilerde aldığı rollerle popülerliğini artıran Aslıhan Malbora, şimdilerde güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen kadın oyuncular arasında yer alıyor.

Aslıhan Malbora eski hali gündem oldu! Kimse bu fotoğrafları görmedi

Zaman zaman eski haliyle gündemde yer alan Aslıhan Malbora, yeniden eski haliyle gündem oldu. Özellikle yüz hatlarında çeşitli operasyonlar yaptırdığı bilinen ünlü oyuncu, değişimiyle dikkat çekiyor. Estetik operasyonlara olan ilginin git gide yoğunlaştığı şu dönemde Malbora, eski haliyle gündeme gelen ünlü isimlerden biri oluyor.

Aslıhan Malbora eski hali gündem oldu! Kimse bu fotoğrafları görmedi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde eğitim almasına rağmen, oyunculuğa olan tutkusu ağır basan Aslıhan Malbora, başarılı kariyeriyle adını duyurmaya devam ediyor. Oyunculuk alanındaki başarısının yanı sıra özel hayatı ve aşk yaşantısıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, eski estetiksiz görüntüleriyle de adından söz ettiriyor.

Aslıhan Malbora eski hali gündem oldu! Kimse bu fotoğrafları görmedi

ASLIHAN MALBORA’NIN BU FOTOĞRAFINI KİMSE GÖRMEDİ!

Son zamanlarda magazin dünyasının sevilen gözde isimleri arasında yer alan Aslıhan Malbora’nın estetiksiz hali yeniden gündeme geldi. Eski halleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun hiç görülmemiş fotoğrafları da magazin gündemine yeniden bomba gibi düştü. İşte Aslıhan Malbora’nın estetiksiz eski hali…

Aslıhan Malbora eski hali gündem oldu! Kimse bu fotoğrafları görmedi

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özellikle aşk hayatıyla da adından söz ettirmeyi başaran Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy ile beraberliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde aşklarını sosyal medya paylaşımlarına kadar taşıyan ünlü çift, romantik fotoğraflarıyla adlarından söz ettiriyor.

Aslıhan Malbora eski hali gündem oldu! Kimse bu fotoğrafları görmedi

Geçtiğimiz yıllarda Kübra dizisinin setinde arkadaş olan daha sonra ise arkadaşlıkları aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora çiftinin aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çiftin son zamanlarda evleneceklerine dair iddialarda ortaya atılıyor.

TGRT Haber
