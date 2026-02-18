Beren Saat'e Nebahat Çehre sahip çıktı, Hande Ataizi amatör buldu

Bir süredir oyunculuk yapmayan Beren Saat, albümün ilk şarkısı CapitaliZoo'ni geçtiğimiz gün yayınladı. Beren Saat'in yeni şarkısı ve klibi sosyal medyayı ikiye böldü.

NEBAHAT ÇEHRE, BEREN SAAT'E KIYAMADI

Aşk'ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Beren Saat2in yeni çıkardığı şarkı hakkında konuşan Nebahat Çehre, "Dinlemez miyim? Kızım benim o! Çok erken yorumlar dinledim. O tabii yanlıştı. Kulağa zaman içinde alışacak. "Türkçe olmayan bir şarkı. Bence çok sevilecek sonra. Yani biraz dinlemek lazım" dedi.

HANDE ATAİZİ BEREN SAAT'İN ŞARKISINI BEĞENMEDİ

Hande Ataizi ise Beren Saat'in yeni şarkısını beğenmediğini belirtti ve "Dinledim ve gördüm. Ben beğenmedim, bana uymadı. Daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş. “Gerek yoktu bence böyle bir şeye. Çok şahane bir şey olmadığı sürece yapmaya gerek yok. Konuşulacak bir şey olması lazım. Gerçi bu da konuşuldu. Belki amaç farklıdır.” dedi.

CAPITALIZOO İLK 24 SAATTE EN ÇOK İZLENEN VİDEO OLDU

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol alan Beren Saat, bir süredir eşi Kenan Doğulu ile hazırladığı albümü sevenlerinin beğenisine sundu. İngilizce şarkı seslendiren Beren Saat'in klibi İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu.