Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a cevap! "Neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum"

Akasya Durağı'nın yeniden başlayacağı iddialarının ardından dizide rol alan Melek Baykal, "“Akasya Durağı çok sevdiğim bir iş değildi" sözleriyle dikkat çekti. Akasya Durağı'nda Ali Kemal rolüyle yer alan Ateş Fatih Uçan’dan Melek Baykal'a cevap verdi ve "“Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a cevap!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 12:24

Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Zeki Alasya, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı, 2008 yılında başladı ve 2012 yılında final yaparak ekrana veda etti. Dizinin aynı oyuncularla tekrar başlayacağı iddialarının ardından 'dan dikkat çeken açıklama geldi. Ateş Fatih Uçan’dan Melek Baykal'a cevap gecikmedi.

MELEK BAYKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN AKASYA DURAĞI İTİRAFI

Akasya Durağı dizisinde 1 sezon yer alan Melek Baykal, ayrılık kararıyla izleyicisini şaşırtmıştı. Akasya Durağı'nın yeniden başlayacağı iddialarının ardından Melek Baykal'a bu konu soruldu. Melek Baykal konuyla ilgili olarak, “Akasya Durağı çok sevdiğim bir iş değildi. Kısa bir süre çalıştım, sonra affımı istedim" dedi.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a cevap! "Neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum"

Akasya Durağı'nda Ali Kemal rolüyle yer alan Fatih Uçan’dan Melek Baykal'a cevap geldi. Uçan, “Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız.” dedi.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a cevap! "Neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum"

AKASYA DURAĞI YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Ethem Aşkın'ın paylaşımıyla söylentiler daha da alevlenmişti. Fakat Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiasını yalanladı.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a cevap! "Neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum"

Birsen Altuntaş bir takipçisinin "Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair haberler var doğru mudur?" sorusuna “Doğru olsaydı benden duyarız” diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

ETİKETLER
#melek baykal
#Akasya Durağı
#Fatih Uçan
#Dizi İddiaları
#Akasya Durağı Yeniden Başlıyor
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.