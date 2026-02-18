Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a cevap! "Neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum"

Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Zeki Alasya, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı, 2008 yılında başladı ve 2012 yılında final yaparak ekrana veda etti. Dizinin aynı oyuncularla tekrar başlayacağı iddialarının ardından Melek Baykal'dan dikkat çeken açıklama geldi. Ateş Fatih Uçan’dan Melek Baykal'a cevap gecikmedi.

MELEK BAYKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN AKASYA DURAĞI İTİRAFI

Akasya Durağı dizisinde 1 sezon yer alan Melek Baykal, ayrılık kararıyla izleyicisini şaşırtmıştı. Akasya Durağı'nın yeniden başlayacağı iddialarının ardından Melek Baykal'a bu konu soruldu. Melek Baykal konuyla ilgili olarak, “Akasya Durağı çok sevdiğim bir iş değildi. Kısa bir süre çalıştım, sonra affımı istedim" dedi.

Akasya Durağı'nda Ali Kemal rolüyle yer alan Fatih Uçan’dan Melek Baykal'a cevap geldi. Uçan, “Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız.” dedi.

AKASYA DURAĞI YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Ethem Aşkın'ın paylaşımıyla söylentiler daha da alevlenmişti. Fakat Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiasını yalanladı.

Birsen Altuntaş bir takipçisinin "Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair haberler var doğru mudur?" sorusuna “Doğru olsaydı benden duyarız” diyerek çıkan iddiaları yalanladı.