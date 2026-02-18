Ünlü şair Orhan Veli Kanık’ın doğduğu ev satılıyor! Köşk milyonluk fiyatıyla gündem oldu

Türk şiirinde önemli akımlardan olan Garip’in kurucu isimlerinden Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan doğduğu ev satışa çıkarılıyor. Ev sahiplerinin bakım ve tadilat bakım masraflarını karşılayamadığı için köşk milyonluk fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Usta şairin doğduğu evin satışa çıkarılması dikkat çekerken, sosyal medyada da gündem oldu.

ÜNLÜ ŞAİR ORHAN VELİ KANIK’IN DOĞDUĞU EV SATILIYOR!

Ünlü şair Orhan Veli Kanık, yazmış olduğu yapıtlarla dilden dile dolanmaya devam ediyor. Türk edebiyatının Garip akımın kurucu isimlerinden biri de olan Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’un Beykoz ilçesinde dünyaya geldiği evi satışa çıkarılmasıyla magazin gündeminde dikkat çeken konulardan biri oldu.

Beykoz’da bulunan Orhan Velik Kanık’ın doğduğu evin satışı büyük bir tartışma oluştururken, evin bakımını üstelenen emekli makine mühendisi, bakım ve tadilat masraflarının fazla gelmesi nedeniyle satışa çıkardığını ifade etti.

Kamuoyunda yer alan haberleri göre, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden olan Orhan Veli Kanık’ın doğduğu evle ilgili gelişmeler, edebiyat dünyasının ve sosyal medya da büyük ses getirdi. Beykoz Yalıköy Mahallesi’nde bulunan ve satışa çıkarılan köşk, milyonluk bir fiyatla satışa sunuluyor.

KÖŞK MİLYONLUK FİYATIYLA GÜNDEM OLDU

İstanbul’u Dinliyorum ve Anlatamıyorum gibi şiirlerle Türk şiirlerine adeta büyük bir iz bırakan Orhan Veli Kanık’ın Beykoz’da doğduğu köşk milyonluk fiyatıyla satışa sunularak gündem oldu. Magazin gündeminde de büyük bir yankı uyandıran ‘satılık’ haberleri sosyal medyanın da dikkatini çekti.

Gazeteci Adil Bali’nin haberine göre, Orhan Veli Kanık’ın doğduğu ev 80 milyon TL ile satışa çıkarıldı. Fiyatıyla gündem olan köşkün satılması da sosyal medyada tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı köşkün satılmaması müzeye çevrilmesi gerektiğini ifade eden yorumlar yaptı.

Köşk, herhangi bir afiş ilanı olmadan satışa çıkarılırken kamuoyunda yer alan bilgilere göre, emekli makine mühendisinin bakımı ve masraflarının fazla geldiği için satışa çıkardığını ifade eden bilgiler yer aldı.

Orhan Veli Kanık’ın doğduğu ev, kız kardeşi tarafından makine mühendisinin babasına satıldı. Şimdilerde o evde doğduğunu ifade eden makine mühendisinin 80 yıl boyunca Beykoz’da bulunan yapıya büyük emekler de verdiği iddia ediliyor.