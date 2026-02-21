Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

'Baba kız doğada' hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Baba kız doğada' adlı hesabıyla tanınan Murat Kurtal, eşi Sunay Kurtal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı kaybını sosyal medyadan duyuran Kurtal "Eşimi vatanı sever gibi sevdim, Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Baba kız doğada' hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 08:59

Sosyal medyada Baba kız doğada hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın 33 yaşındaki eşi Sunay Kurtal, 'da yaşadığı evde gece saatlerinde aniden fenalaştı. Sunay Kurtal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA KIZ DOĞADA HESABININ SAHİNİ MURAT KURTAL'IN ACI GÜNÜ

Sunay Kurtal yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sosyal medya kızları ile birlikte içerik üreten "Baba kız doğada" hesabının sahibi Murat Kurtal yaptığı paylaşımda eşini kaybettiğini duyurdu.

'Baba kız doğada' hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal hayatını kaybetti

SUNAY KURTAL HAYATINI KAYBETTİ

Kurtal yaşadığı acı olaya ilişkin paylaşımında, "Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası, hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor.

'Baba kız doğada' hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal hayatını kaybetti

Söylenecek kelimelerim bitti. Bana dua edin, eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. Gözlerim onun gözlerinden başkasına değmedi, kalbim, yüreğim, bu can bu bedende oldukça Sunay'ımın kalacak. Allah'a emanet. Mekanın cennet olsun can yoldaşım. Hatun'um" dedi.

'Baba kız doğada' hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal hayatını kaybetti
ETİKETLER
#sosyal medya fenomeni
#Ankara
#Murat Kurtal
#Baba Kız Doğada
#Sunay Kurtal
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.