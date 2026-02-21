'Baba kız doğada' hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal hayatını kaybetti

Sosyal medyada Baba kız doğada hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın 33 yaşındaki eşi Sunay Kurtal, Ankara'da yaşadığı evde gece saatlerinde aniden fenalaştı. Sunay Kurtal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA KIZ DOĞADA HESABININ SAHİNİ MURAT KURTAL'IN ACI GÜNÜ

Sunay Kurtal yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sosyal medya kızları ile birlikte içerik üreten "Baba kız doğada" hesabının sahibi Murat Kurtal yaptığı paylaşımda eşini kaybettiğini duyurdu.

SUNAY KURTAL HAYATINI KAYBETTİ

Kurtal yaşadığı acı olaya ilişkin paylaşımında, "Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası, hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor.

Söylenecek kelimelerim bitti. Bana dua edin, eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. Gözlerim onun gözlerinden başkasına değmedi, kalbim, yüreğim, bu can bu bedende oldukça Sunay'ımın kalacak. Allah'a emanet. Mekanın cennet olsun can yoldaşım. Hatun'um" dedi.