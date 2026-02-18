Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Mert Demir'den anlamlı hareket! Konser gelirlerini eğitime bağışları

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündem olan şarkıcı Mert Demir, Türkiye turnesinin ilk ayağının tüm biletlerinin dakikalar içinde tükenmesiyle harekete geçti. Mert Demir konser gelirini ihtiyaç sahibi gençlerin eğitim masrafları için bağışladı ve hayranlarından tam not aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Mert Demir'den anlamlı hareket! Konser gelirlerini eğitime bağışları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 15:04

Ateşe Düştüm, Ölüyorum Anla, Antidepresan gibi şarkılarla çok konuşulan 'den anlamlı hareket geldi. Oyuncu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Mert Demir, Türkiye turnesinin ilk ayağının tüm biletlerinin tükenmesinin ardından elde edilen geliri ihtiyaç sahibi gençlerin eğitimi için bağışladı.

HABERİN ÖZETİ

Şarkıcı Mert Demir'den anlamlı hareket! Konser gelirlerini eğitime bağışları

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Mert Demir, Türkiye turnesinin ilk ayağından elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi gençlerin eğitimi için bağışladı.
Mert Demir, Türkiye turnesinin ilk ayağının tüm biletlerinin tükenmesiyle elde edilen geliri ihtiyaç sahibi gençlerin eğitimi için bağışladı.
Demir, bu durumu Instagram hesabından duyurarak takipçileriyle heyecan ve mutluluğunu paylaştı.
Serenay Sarıkaya da Mert Demir'in bu anlamlı hareketine emojilerle destek verdi.
Mert Demir, 26 Aralık 1993 doğumludur ve 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselmiştir.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

MERT DEMİR HAYRANLARININ TAKDİRİNİ TOPLADI

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda heyecan ve mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:"Türkiye turnemizin ilk ayağının tüm biletleri tükendi. Geriye birbirinden güzel anılar kaldı. Turnenin gelirlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimin eğitim masrafları için bağışladım. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz :) Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum." dedi.

Şarkıcı Mert Demir'den anlamlı hareket! Konser gelirlerini eğitime bağışları

SERENAY SARIKAYA DA MERT DEMİR'İN ANLAMLI HAREKETİNE KAYITSIZ KALAMADI

Demir'in bu anlamlı adımı, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Serenay Sarıkaya da sevgilisi Mert Demir'in anlamlı hareketi sonrası emojilerle yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Şarkıcı Mert Demir'den anlamlı hareket! Konser gelirlerini eğitime bağışları

MERT DEMİR KAÇ YAŞINDA?

26 Aralık 1993 doğumlu Mert Demir, 2010'lu yılların sonundan itibaren yayımladığı parçalarla ve sahne performanslarıyla popüler oldu. Demir, 2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükseldi.

Şarkıcı Mert Demir'den anlamlı hareket! Konser gelirlerini eğitime bağışları
ETİKETLER
#serenay sarıkaya
#mert demir
#O Ses Türkiye
#Eğitim Bağışı
#Türkiye Turnesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.