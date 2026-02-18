Şarkıcı Mert Demir'den anlamlı hareket! Konser gelirlerini eğitime bağışları

Ateşe Düştüm, Ölüyorum Anla, Antidepresan gibi şarkılarla çok konuşulan Mert Demir'den anlamlı hareket geldi. Oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Mert Demir, Türkiye turnesinin ilk ayağının tüm biletlerinin tükenmesinin ardından elde edilen geliri ihtiyaç sahibi gençlerin eğitimi için bağışladı.

Özetle

MERT DEMİR HAYRANLARININ TAKDİRİNİ TOPLADI

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda heyecan ve mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:"Türkiye turnemizin ilk ayağının tüm biletleri tükendi. Geriye birbirinden güzel anılar kaldı. Turnenin gelirlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimin eğitim masrafları için bağışladım. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz :) Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum." dedi.

SERENAY SARIKAYA DA MERT DEMİR'İN ANLAMLI HAREKETİNE KAYITSIZ KALAMADI

Demir'in bu anlamlı adımı, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Serenay Sarıkaya da sevgilisi Mert Demir'in anlamlı hareketi sonrası emojilerle yaşadığı mutluluğu paylaştı.

MERT DEMİR KAÇ YAŞINDA?

26 Aralık 1993 doğumlu Mert Demir, 2010'lu yılların sonundan itibaren yayımladığı parçalarla ve sahne performanslarıyla popüler oldu. Demir, 2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükseldi.