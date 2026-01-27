Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hakaret davasını kaybeden Ahmet Çakar, Hadise'den özür diledi!

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Youtube kanalı üzerinden Hadise için "cahil" ve "Keban" sözleri sarf etmişti. Hadise tarafından açılan hakaret davasını kaybeden Ahmet Çakır, ünlü isimden özür diledi.

Hakaret davasını kaybeden Ahmet Çakar, Hadise'den özür diledi!
27.01.2026
27.01.2026
saat ikonu 09:18

için sarf ettiği "Cahil, kezban, popülist" sözleri nedeniyle edilen spor yorumcusu ve eski hakem , ünlü şarkıcıdan özrü dileyerek helallik istedi. Çakar paylaşımında, "Hadise hanım hakkınızı helal edin." dedi.

AHMET ÇAKAR, HADİSE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Mahkemenin kararının ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Hadise Hanım'a sarf ettiğim sözlerden ötürü tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise Hanım, hakkınızı helal edin; sizden ve yakınlarınızdan diliyorum" dedi.

Hakaret davasını kaybeden Ahmet Çakar, Hadise'den özür diledi!

Hadise ile Ahmet Çakar arasında yaşanan kriz 2024 yılında başladı. Ünlü şarkıcı, 15 Aralık 2024 tarihinde katıldığı bir YouTube programında özel hayatına ve geçmiş ilişkileri hakkında konuştu. Konu hakkında Ahmet Çakar, başka bir programda Hadise'yi hedef alarak "terbiyesiz ve görgüsüz" şeklinde niteleyip, toplumun gençlerine kötü örnek olduğunu savundu.

Hakaret davasını kaybeden Ahmet Çakar, Hadise'den özür diledi!

HADİSE, AHMET ÇAKAR'A AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Hadise, bu sözlerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirterek 50 bin TL'lik manevi davası açtı. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Hadise'yi haklı bularak Çakar'ın manevi tazminatı ve yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Hakaret davasını kaybeden Ahmet Çakar, Hadise'den özür diledi!
