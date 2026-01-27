Hakaret davasını kaybeden Ahmet Çakar, Hadise'den özür diledi!

Hadise için sarf ettiği "Cahil, kezban, popülist" sözleri nedeniyle dava edilen spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, ünlü şarkıcıdan özrü dileyerek helallik istedi. Çakar paylaşımında, "Hadise hanım hakkınızı helal edin." dedi.

AHMET ÇAKAR, HADİSE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Mahkemenin kararının ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Hadise Hanım'a sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise Hanım, hakkınızı helal edin; sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum" dedi.

Hadise ile Ahmet Çakar arasında yaşanan kriz 2024 yılında başladı. Ünlü şarkıcı, 15 Aralık 2024 tarihinde katıldığı bir YouTube programında özel hayatına ve geçmiş ilişkileri hakkında konuştu. Konu hakkında Ahmet Çakar, başka bir programda Hadise'yi hedef alarak "terbiyesiz ve görgüsüz" şeklinde niteleyip, toplumun gençlerine kötü örnek olduğunu savundu.

HADİSE, AHMET ÇAKAR'A AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Hadise, bu sözlerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirterek 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Hadise'yi haklı bularak Çakar'ın manevi tazminatı ve yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.