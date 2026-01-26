Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuna ilişkin bilgi ablasından geldi

Duy Beni dizisiyle popüler olan İbrahim Yıldız, geçtiğimiz yıl 17 Ağustos tarihinde devrilen ağacın altında kalması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aylardır yoğun bakımda tedavi altında olan İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklama ablasından geldi.

26.01.2026
26.01.2026
Kartal’da bir ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle komaya giren genç oyuncu İbrahim Yıldız aylardır yoğun bakımda tedavi altında. Yıldız’ın babası geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda doktorların Yıldız için 1-2 saat yaşayabileceğini dile getirdiğini söylemişti. İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi ise ablası verdi. .

İBRAHİM YILDIZ'IN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Onedio'da yer alan bilgilere göre; İbrahim Yıldız'ın ablası genç oyuncunun durumunun stabil olduğunu, yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini dile getirdi. Henüz sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olmadığı öğrenildi.

İbrahim Yıldız'ın babası oğlunun yaşadığı kaza sonrası verdiği röportajda, "İbrahim hala yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor. Sosyal medyada durumuna ilişkin yanlış anlaşılma oldu, yanlış haberler dolaşmaya başladı. İbrahim kafasından darbe aldı ve gözleri, ciğerleri, böbrekleri zarar gördü ve vücudunda kırıklar vardı. Bunlar biraz toparlamaya başladı ama hala tedavisi sürüyor. Bilinci kapalı ve kafatasının bir bölümü alındı. Doktorlar kazanın ardından 1-2 saat yaşayacağını söylediler ama bugün 67. gün. Oğlumuzun iyi olması için dua ediyoruz. Doktorlar çok ilgileniyorlar. Bu süreçte 6 kez operasyon geçirdi. Doktorlar hala olumlu konuşmasa da biz iyi olacağına inanıyoruz. 'Sevindirici haber geldi' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Biz bu süreçte İbrahim'den hiçbir tepki almadık ancak bizi sevindiren İbrahim'in aldığı hasarlara rağmen hayata tutunması. Tansiyonu sıfıra inmişti, dışarıdan yüksek doz basılıyordu ancak normale döndü. Hayati tehlikesi sürüyor, hiçbir tepki alamadık ama onun mücadelesi bize umut oluyor.' açıklamalarında da bulundu.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Mayıs 1998 doğumlu İbrahim Yıldız, Eğitimini Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında almıştır. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında başlamış Duy Beni dizisiyle popüler oldu.

