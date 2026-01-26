Tarkan konserleri için bilet satışı başladı! 170 bin kişi online sırada

Kategoriler
Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, tam 7 yıl aradan sonra İstanbul’da peş peşe konserler vermeye başladı. Ünlü isimler de akın ettiği konserler 2-4 Şubat tarihlerinde de devam edecek. Bugün satışa sunulan bilet için online kuyruk oluştu.
Tarkan'ın Şubat konseri biletleri satışa çıktı. Fiyatları 1.522 TL ile 12.600 TL arasında değişen biletler için 170.000 kişilik online sıra oluştu. Tarkan konserine gitmek isteyenler saatlerce online sırada bekledi.
Tarkan 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceği konserin biletleri bugün satışa açıldı. Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre en ucuz bilet 1.522,50 TL'den satışa çıkarken, en pahalı VIP biletler ise 12 bin 600 TL'den satılıyor. Saha içi biletlerin ise sahne önü olanları 8 bin 925 TL'den, saha içi arka taraflar ise 3 bin 675 TL'den satışa sunuluyor.