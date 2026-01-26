Menü Kapat
12°
Tarkan konserleri için bilet satışı başladı! 170 bin kişi online sırada

Tarkan 7 yıl aranın ardından İstanbul'da peş peşe sahne almaya başladı. 3-4 Şubat tarihlerinde konser verecek Tarkan'ın bilet satışları bugün erişime açıldı. Yoğunluk yaşanan uygulamada biletler için 170.000 kişilik online sıra oluştu.

Tarkan konserleri için bilet satışı başladı! 170 bin kişi online sırada
Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, tam 7 yıl aradan sonra İstanbul’da peş peşe konserler vermeye başladı. Ünlü isimler de akın ettiği konserler 2-4 Şubat tarihlerinde de devam edecek. Bugün satışa sunulan bilet için online kuyruk oluştu.

TARKAN KONSERİNE BİLET ALMAK İSTEYENLER 170.000 KİŞİLİK ONLİNE SIRA BEKLEDİ

Tarkan'ın Şubat konseri biletleri satışa çıktı. Fiyatları 1.522 TL ile 12.600 TL arasında değişen biletler için 170.000 kişilik online sıra oluştu. Tarkan konserine gitmek isteyenler saatlerce online sırada bekledi.

Tarkan konserleri için bilet satışı başladı! 170 bin kişi online sırada

TARKAN BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tarkan 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceği konserin biletleri bugün satışa açıldı. Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre en ucuz bilet 1.522,50 TL'den satışa çıkarken, en pahalı VIP biletler ise 12 bin 600 TL'den satılıyor. Saha içi biletlerin ise sahne önü olanları 8 bin 925 TL'den, saha içi arka taraflar ise 3 bin 675 TL'den satışa sunuluyor.

Tarkan konserleri için bilet satışı başladı! 170 bin kişi online sırada
