Melek Mosso sahnede fenalaştı!

Melek Mosso, Kıbrıs'ta şarkılarını seslendirirken fenalaştı. Bir anda sahneyi terk eden Melek Mosso, sosyal medya hesabından açıklama yaparak son sağlık durumundan bahsetti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Melek Mosso; "Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk... Gayet sağlıklıyım" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç'tan boşandıktan sonra anne ve babasıyla yaşamaya başlayan Melek Mosso; "Çok mutluyum" dedi.