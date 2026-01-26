Menü Kapat
12°
 Ümit Buget

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama! Kritik donör detayı

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu Ufuk Özkan’ın tedavisi Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde sürüyor. Süreç hakkında Medipol Sağlık Grubu’ndan kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldı. İşte yeni açıklamadan tüm detaylar....

26.01.2026
26.01.2026
26.01.2026

Uzun süredir ile mücadele eden oyuncu ’ın sağlık durumu, uzman hekimler tarafından yakın takibe alındı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve Prof. Dr. Onur Yaprak, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ve kardeşi Umut Özkan ünlü oyuncunun tedavi sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

2023 YILINDA TEDAVİYE BAŞLANDI

Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin ilk olarak 2023 yılı Temmuz ayında başladığını belirterek, Ufuk Özkan’ın ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurduğunu ifade etti. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan hastanın genel durumunun düzelmesi ve o dönem için gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini bildirdi. Hastanın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı Ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadığı aktarıldı. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alındığı ve hastanın donör arayışı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

KENDİSİNE GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI

Özkan’ın 10 Ocak 2026 tarihinde, önceki klinik tablolarına kıyasla daha ağır bir tabloyla hastanemize yeniden başvurduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, “Acilen yatışı gerçekleştirilmiş ve gerekli tedavisine başlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, karaciğer yetmezliğini gösteren MELD skoru başvuru anında 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde, uygun bir canlı donör adayı bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine yeniden aktarılmıştır” dedi.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama! Kritik donör detayı

ÖN DEĞERLENDİRMELERİ GEÇEN 3 ADAY VAR

Süreç içerisinde hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru alındığının altını çizen Prof. Dr. Yaprak, “Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

MELD SKORU 14’E DÜŞTÜ

Prof. Dr. Yaprak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15’in altına gerileyerek 14’e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir.”

