Ufuk Özkan 'a donör olan Salih Kıvırcık ilk kez konuştu! Para aldığı iddialarına cevap verdi

Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteriyle yer alan Ufuk Özkan, karaciğer nakli için hastanede müşahede altında tutuluyor. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından abisine uygun donör arandığını açıkladı. Cuma günü yayınlanan bilgilere göre, Ufuk Özkan'a bir dönem beraber çalıştığı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu paylaşıldı.

SALİH KIVIRCIK İLK KEZ UFUK ÖZKAN HAKKINDA KONUŞTU

Müzikonair’dan Gül Pehlivan Ali’nin haberine göre; Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan ile ilk tanışmalarının amcasının cenazesinde gerçekleştiğini belirterek, sonrasında tesadüfen “Ben Bilmem Eşim Bilir” programında yaklaşık 6 ay boyunca birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kararı nasıl aldığıyla ilgili konuşan Salih Kıvırcık, “Ufuk Özkan’a Umut Olmak İçin Bir Telefonu Yetti” “Haberleri duyduğumda zaten çok üzülmüştüm. Hep ‘inşallah bir an önce donör bulunur’ diyordum. Son günlerde durumunun iyice kötüleştiğini öğrenince aciliyetin farkına vardım ve ani bir kararla Ufuk abiyi aradım. ‘Ben donör olmak istiyorum’ dedim. Kardeşine yönlendirdi. Gerekli testleri yaptık, doktor yüzde yüz uyumlu olduğumuzu söyledi. İkimiz de çok sevindik.” dedi.

Aldığı karar sonrası çok huzurlu hissettiğini belirten Salih kıvırcık, ameliyatın ne zaman yapılacağıyla ilgli olarak ise, "Perşembe günü heyete gireceğiz. Ondan sonra ameliyat tarihi netleşecek.” dedi.

SALİH KIVIRCIK DONÖR OLMASI KARŞILIĞINDA PARA ALDI MI?

Donör olması karşılığında herhangi bir ücret almadığını belirten Kıvırcık, bu fedakârlığı tamamen insani duygularla yaptığını vurguladı.