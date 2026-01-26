Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ufuk Özkan 'a donör olan Salih Kıvırcık ilk kez konuştu! Para aldığı iddialarına cevap verdi

Karaciğer nakli için hastanede tedavi olan Ufuk Özkan'a donör olan isim kameraman Salih Kıvırcık oldu. İlk kez süreç hakkında konuşan Salih kıvırcık, “Kararım Vicdanımdan Geldi” diyerek ameliyat tarihi hakkında konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ufuk Özkan 'a donör olan Salih Kıvırcık ilk kez konuştu! Para aldığı iddialarına cevap verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 10:54

Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteriyle yer alan Ufuk Özkan, karaciğer nakli için hastanede müşahede altında tutuluyor. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından abisine uygun donör arandığını açıkladı. Cuma günü yayınlanan bilgilere göre, Ufuk Özkan'a bir dönem beraber çalıştığı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu paylaşıldı.

SALİH KIVIRCIK İLK KEZ UFUK ÖZKAN HAKKINDA KONUŞTU

Müzikonair’dan Gül Pehlivan Ali’nin haberine göre; Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan ile ilk tanışmalarının amcasının cenazesinde gerçekleştiğini belirterek, sonrasında tesadüfen “Ben Bilmem Eşim Bilir” programında yaklaşık 6 ay boyunca birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ufuk Özkan 'a donör olan Salih Kıvırcık ilk kez konuştu! Para aldığı iddialarına cevap verdi

Kararı nasıl aldığıyla ilgili konuşan Salih Kıvırcık, “Ufuk Özkan’a Umut Olmak İçin Bir Telefonu Yetti” “Haberleri duyduğumda zaten çok üzülmüştüm. Hep ‘inşallah bir an önce donör bulunur’ diyordum. Son günlerde durumunun iyice kötüleştiğini öğrenince aciliyetin farkına vardım ve ani bir kararla Ufuk abiyi aradım. ‘Ben donör olmak istiyorum’ dedim. Kardeşine yönlendirdi. Gerekli testleri yaptık, doktor yüzde yüz uyumlu olduğumuzu söyledi. İkimiz de çok sevindik.” dedi.

Ufuk Özkan 'a donör olan Salih Kıvırcık ilk kez konuştu! Para aldığı iddialarına cevap verdi

Aldığı karar sonrası çok huzurlu hissettiğini belirten Salih kıvırcık, ameliyatın ne zaman yapılacağıyla ilgli olarak ise, "Perşembe günü heyete gireceğiz. Ondan sonra ameliyat tarihi netleşecek.” dedi.

Ufuk Özkan 'a donör olan Salih Kıvırcık ilk kez konuştu! Para aldığı iddialarına cevap verdi

SALİH KIVIRCIK DONÖR OLMASI KARŞILIĞINDA PARA ALDI MI?

Donör olması karşılığında herhangi bir ücret almadığını belirten Kıvırcık, bu fedakârlığı tamamen insani duygularla yaptığını vurguladı.

Ufuk Özkan 'a donör olan Salih Kıvırcık ilk kez konuştu! Para aldığı iddialarına cevap verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Haldun Dormen'in cenaze töreninde fenalaşan İzzet Günay'dan açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses restorana tekerlekli sandalyeyle geldi! Korumasından sert müdahale geldi: O görüntüleri sil
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.