İbrahim Tatlıses restorana tekerlekli sandalyeyle geldi! Korumasından sert müdahale geldi: O görüntüleri sil

Son günlerde kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkındaki sözleriyle gündem olan İbrahim Tatlıses, dün gittiği restorana tekerlekli sandalye girdiği anlar ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İBRAHİM TATLISES RESTORANA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ

Tekerlekli sandalyesiyle restorana giren İbrahim Tatlıses'in, mekanda bulunan hayranları tarafından kamera kaydına alındı. O anlarda ise türkücünün koruması sert şekilde müdahale etti.

İBRAHİM TATLISES'İN KORUMALARINDAN SERT MÜDAHALE

O anlara yansıyan görüntülerde, korumaların "O görüntüyü sil!" diyerek uyarıda bulunduğu duyuldu. Müdahale sırasında ortamda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Paylaşılan görüntülerde, çevrede bulunan bir kişinin Tatlıses'e hitaben "İmparator hoş geldin" dediği de net şekilde duyuluyor.