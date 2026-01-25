Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Haldun Dormen'in cenaze töreninde yürekler ağza geldi: Ünlü oyuncu İzzet Günay fenalık geçirdi

Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yürekler ağza getiren bir an yaşandı. Cenaze namazında bulunan oyuncu İzzet Günay, fenalık geçirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 16:12

Usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde enfeksiyon nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun efsane ismi Dormen için, vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni gerçekleştirildi.

Harbiye’deki törenin ardından Haldun Dormen’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Dormen için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gelini Ayşe Arman taziyeleri kabul etti.

Haldun Dormen'in cenaze töreninde yürekler ağza geldi: Ünlü oyuncu İzzet Günay fenalık geçirdi

TÖRENE ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gürkan Uygun, Erdal Özyağcılar, Erol Evgin, Demet Akbağ başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda isim, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dormen’in tabutu cenaze aracına alınarak defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü.

Haldun Dormen'in cenaze töreninde yürekler ağza geldi: Ünlü oyuncu İzzet Günay fenalık geçirdi

OYUNCU İZZET GÜNAY FENALIK GEÇİRDİ

Öte yandan cenaze namazına katılan oyuncu İzzet Günay fenalaştı. Ambulansta tedavi altına alınan Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haldun Dormen'in cenaze töreninde yürekler ağza geldi: Ünlü oyuncu İzzet Günay fenalık geçirdi

"ÇOK KIYMETLİ BİR DEĞERİ YİTİRDİK"

Oyuncu Fırat Tanış, kıymetli bir değeri yitirdiklerini söyleyerek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir değeri yitirdik. Kendisini iyi bilirdik. Muhteşem bir yaşam enerjisiyle, yaşam azmiyle, çalışkanlığıyla ve hayatı paylaşmasıyla çok iyi bilirdik. 97 yıl ne güzel bir ömür. Gıpta edilecek bir ömür" diye konuştu.

Haldun Dormen'in cenaze töreninde yürekler ağza geldi: Ünlü oyuncu İzzet Günay fenalık geçirdi

"HİÇBİR ZAMAN ADI UNUTULMAYACAK"

Oyuncu Demet Akbağ ise Dormen’in adının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade ederek, "Türk tiyatrosu çok önemli bir tiyatro adamını ve önemli ustayı kaybetti. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yetiştirdiği öğrenciler ve tiyatro adına oluşturduğu dünya, törende de bir kez daha gördüm ki asla unutulmayacak büyük bir ustaydı. Onun ürettikleriyle onun mirasıyla Türk tiyatrosundaki gençler onun bıraktığı ışıkla devam edecek. Başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Haldun Dormen için Harbiye’de tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu
Türk sinemasının hafızası Fatma Girik'e vefasızlık: Mezarlıkta sadece 10 kişi vardı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.