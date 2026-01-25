Haldun Dormen'in cenaze töreninde yürekler ağza geldi: Ünlü oyuncu İzzet Günay fenalık geçirdi

Usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde enfeksiyon nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun efsane ismi Dormen için, vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni gerçekleştirildi.

Harbiye’deki törenin ardından Haldun Dormen’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Dormen için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gelini Ayşe Arman taziyeleri kabul etti.

TÖRENE ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gürkan Uygun, Erdal Özyağcılar, Erol Evgin, Demet Akbağ başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda isim, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dormen’in tabutu cenaze aracına alınarak defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü.

OYUNCU İZZET GÜNAY FENALIK GEÇİRDİ

Öte yandan cenaze namazına katılan oyuncu İzzet Günay fenalaştı. Ambulansta tedavi altına alınan Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOK KIYMETLİ BİR DEĞERİ YİTİRDİK"

Oyuncu Fırat Tanış, kıymetli bir değeri yitirdiklerini söyleyerek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir değeri yitirdik. Kendisini iyi bilirdik. Muhteşem bir yaşam enerjisiyle, yaşam azmiyle, çalışkanlığıyla ve hayatı paylaşmasıyla çok iyi bilirdik. 97 yıl ne güzel bir ömür. Gıpta edilecek bir ömür" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN ADI UNUTULMAYACAK"

Oyuncu Demet Akbağ ise Dormen’in adının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade ederek, "Türk tiyatrosu çok önemli bir tiyatro adamını ve önemli ustayı kaybetti. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yetiştirdiği öğrenciler ve tiyatro adına oluşturduğu dünya, törende de bir kez daha gördüm ki asla unutulmayacak büyük bir ustaydı. Onun ürettikleriyle onun mirasıyla Türk tiyatrosundaki gençler onun bıraktığı ışıkla devam edecek. Başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.