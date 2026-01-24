Menü Kapat
 Banu İriç

Türk sinemasının hafızası Fatma Girik'e vefasızlık: Mezarlıkta sadece 10 kişi vardı

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Hayatının son dönemlerini Bodrum'da geçiren sanatçı için vefatı sonrası defnedildiği Torba Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Girik'in anmasında az katılım dikkat çekti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 19:30

Adını Türk sineması tarihine altın harflerle yazdıran, 200'den fazla sinema filmi ve dizisiyle hafızalara kazınan sanatçı Fatma Girik'in anmasındaki vefasızlık dikkat çekti.

Türk sinemasının hafızası Fatma Girik'e vefasızlık: Mezarlıkta sadece 10 kişi vardı

FATMA GİRİK İÇİN ANMA TÖRENİ


1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Fatma Girik, yaşamının son dönemlerini Bodrum'un Torba Mahallesi'nde geçirdi. Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden sanatçı defnedildiği Torba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Türk sinemasının hafızası Fatma Girik'e vefasızlık: Mezarlıkta sadece 10 kişi vardı

SADECE 10 KİŞİ KATILDI

Törene Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Girik, birkaç mahalle sakini ile Bodrum Belediyesi görevlileri katıldı. Anma törenine yaklaşık 10 kişi ile 8 basın mensubunun katılması dikkat çekti.

Türk sinemasının hafızası Fatma Girik'e vefasızlık: Mezarlıkta sadece 10 kişi vardı

Törende Fatma Girik ve aynı mezarlığa defnedilen Girik'in annesi Münevver Ukav, Yönetmen Memduh Ün ile sanatçı Akrep Nalan için dualar okundu.

Türk sinemasının hafızası Fatma Girik'e vefasızlık: Mezarlıkta sadece 10 kişi vardı

Tören sonrası basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Müyesser Girik, "Arıyoruz, özlüyoruz" dedi.

Türk sinemasının hafızası Fatma Girik'e vefasızlık: Mezarlıkta sadece 10 kişi vardı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
