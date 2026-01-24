Hazal Kaya'nın sözleri eleştirilmişti! Meryem Uzerli'nin paylaşımındaki detay dikkat çekti

Joy Awards ödül töreninde Meryem Uzerli'yi övmek isterken eleştiri alan Hazal Kaya'ya ödül töreni sonrası yorum yağdı. Meryem Uzerli ise ödül töreninden yaptığı paylaşımda tüm oyuncu arkadaşlarını överken, bir tek Hazal Kaya'tı etiketlememesi dikkat çekti.

MERYEM UZERLİ'YE SÖYLEDİĞİ SÖZLERE ELEŞTİRİ YAĞDI

Meryem Uzerli'yi gören Hazal Kaya kendini tutamadı. Kaya Uzerli'ye "Yaşlan artık be kadın bu ne güzellik!" deyince oyuncu şaşırttı ve "Ya gerçekten mi?" dedi. Meryem Uzerli Hazal Kaya'nın yanından gitmeye çalışırken yaşanan diyalog sosyal medyada da çok konuşuldu.

MERYEM UZERLİ BİE TEK HAZAL KAYA'YI ETİKETLEMEDİ

Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından ödül töreniyle ilgili kareler paylaştı. Ünlü isimleri de paylaşımına etiketleyen Meryem Uzerli, bir tek Hazal Kaya'yı etiketlemedi.