Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Aynı Yağmurun Altında'nın afişi yayınlandı! Bahar Şahin ile Deniz Uğur'un hamlesi dikkat çekti

Başrolünde Hülya Avşar, Fikret Kuşkan ve Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Aynı Yağmurun Altında'nın afişi yayınlandı. Neredeyse tüm oyuncular afişte yer alırken, Bahar Şahin ile Deniz Uğur'un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Aynı Yağmurun Altında'nın afişi yayınlandı! Bahar Şahin ile Deniz Uğur'un hamlesi dikkat çekti
Yakında ekranda olması beklenen Aynı Yağmurun Altında dizisinin afişi yayınlandı. Neredeyse birçok oyuncunun yer aldığı afişe beğeni yağdı. Oyuncular da bir bir afişi takipçileriyle paylaşırken, Ebru Şahin ve Deniz Uğur'un yaptıkları paylaşım dikkat çekti.

AYNI YAĞMUR ALTINDA'NIN AFİŞİ YAYINLANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekimleri İngiltere’de başlayan dizide Londra’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesi konu alınıyor. Dizide Nilsu Berfin Aktaş, kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa’yo oynarken, hem ailelerin çatışması hem de iki genç aşık ekrana yansıyacak.

Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Aynı Yağmurun Altında'nın afişi yayınlandı! Bahar Şahin ile Deniz Uğur'un hamlesi dikkat çekti

Cumartesi günü ikinci bölüm çekimlerine başlanacak olan Aynı Yağmur Altında dizisini Ali Balcı yönetiyor. Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın yazdığı dizinin afişinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin ve Bahar Şahin yer alıyor.

Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Aynı Yağmurun Altında'nın afişi yayınlandı! Bahar Şahin ile Deniz Uğur'un hamlesi dikkat çekti

DENİZ UĞUR VE BAHAR ŞAHİN'DEN AFİŞ PAYLAŞIMI

Deniz Uğur tüm ekibin olduğu afişi paylaştıktan sonra kendi ve Bahar Şahin'i yan yana getirerek, "Seni ben mi doğurdum? "dedi. Bahar Şahin ise, "Evet bunu daha önce konuşmuştuk annecim" notunu düştü.

Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'lı Aynı Yağmurun Altında'nın afişi yayınlandı! Bahar Şahin ile Deniz Uğur'un hamlesi dikkat çekti
