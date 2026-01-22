Burak Yılmaz'dan Bilal Hancı hamlesi! Takibi bıraktı

Soruşturma kapsamında verdiği ifadede biten evliliği sonrası yasaklı madde kullandığını itiraf eden Bilal Hancı, sosyal medyada gündem oldu. Bilal Hancı'nın eski eşi yayınladığı yazıda ateş püskürürken, bir hamle de Burak Yılmaz'dan geldi.

BİLAL HANCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Kadir Mercan'ın haberine göre, Bilal Hancı'nın hakkındaki suçlamalarla ilgili 'Amsterdam’da yasaklı madde kullandım. Daha önce uyuşturucu kullanmamıştım. Yaşadığım ağır boşanmadan sonra psikolojik çöküntü yaşamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım.” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

BURAK YILMAZ, BİLAL HANCI'YI TAKİPTEN ÇIKTI

Bilal Hancı'nın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Burak Yılmaz'dan da yeni bir hamle geldi. Burak Yılmaz, Bilal Hancı'yı takipten çıktı.