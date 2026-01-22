Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burak Yılmaz'dan Bilal Hancı hamlesi! Takibi bıraktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde Bilal Hancı'nın biten evliliği sonrası yasaklı madde kullandığını itiraf ettiği iddia edildi. Yaşanan olayların ardından teknik direktör Burak Yılmaz'ın Bilal Hancı'yı takipten çıktığı görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burak Yılmaz'dan Bilal Hancı hamlesi! Takibi bıraktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 14:10

Soruşturma kapsamında verdiği ifadede biten evliliği sonrası yasaklı madde kullandığını itiraf eden Bilal Hancı, sosyal medyada gündem oldu. Bilal Hancı'nın eski eşi yayınladığı yazıda ateş püskürürken, bir hamle de Burak Yılmaz'dan geldi.

BİLAL HANCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Kadir Mercan'ın haberine göre, Bilal Hancı'nın hakkındaki suçlamalarla ilgili 'Amsterdam’da yasaklı madde kullandım. Daha önce uyuşturucu kullanmamıştım. Yaşadığım ağır boşanmadan sonra psikolojik çöküntü yaşamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım.” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Burak Yılmaz'dan Bilal Hancı hamlesi! Takibi bıraktı

BURAK YILMAZ, BİLAL HANCI'YI TAKİPTEN ÇIKTI

Bilal Hancı'nın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Burak Yılmaz'dan da yeni bir hamle geldi. Burak Yılmaz, Bilal Hancı'yı takipten çıktı.

Burak Yılmaz'dan Bilal Hancı hamlesi! Takibi bıraktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bilal Hancı "Boşanma süreci psikolojimi bozdu dedi, eski eşi Esin Çepni öfke kustu
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.