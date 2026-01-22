Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama

İki yıl önce siroz teşhisi konulan oyuncu Ufuk Özkan, kaldırıldığı hastanede organ nakli bekliyor. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, yeni bir paylaşım yaparak, "Benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle popüler olan 50 yaşındaki Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altında tutuluyor. Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kardeşi Umut Özkan paylaşıyor. Umut Özkan son yaptığı paylaşımda, yeni gelişmeleri paylaştı.

UMUT ÖZKAN'DAN YENİ UFUK ÖZKAN AÇIKLAMASI

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama

Umut Özkan son paylaşımında Ufuk Özkan'ın sevenlerini uyararak, "Ağabeyim üzerinden, benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır. Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir. Bu nedenle, ağabeyimle ilgili yapılacak bilgilendirmeler yalnızca benim tarafımdan ve resmi kanallardan paylaşılacaktır. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır. Hassasiyet gösteren ve sürece saygı duyan herkese teşekkür ederim" dedi.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama
#Magazin
