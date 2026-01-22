Bilal Hancı "Boşanma süreci psikolojimi bozdu dedi, eski eşi Esin Çepni öfke kustu

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Bilal Hancı’nın adı yasaklı madde soruşturmasıyla anıldı. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede biten evliliği sonrası yasaklı madde kullandığını itiraf eden Bilal Hancı'nın o sözleri eski eşi Esin Çepni cephesinden gelen sitem dolu açıklama dikkat çekti.

BİLAL HANCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Kadir Mercan'ın haberine göre, Bilal Hancı'nın hakkındaki suçlamalarla ilgili 'Amsterdam’da yasaklı madde kullandım. Daha önce uyuşturucu kullanmamıştım. Yaşadığım ağır boşanmadan sonra psikolojik çöküntü yaşamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım.” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

ESKİ EŞ ESİN ÇEPNİ, BİLAL HANCI'YA ÖFKE KUSTU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Esin Çepni, "Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim… Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, “Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?” diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım" dedi.

İş konusunda da önüne taş koyduklarını belirten Çepni, "Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim. Annem arandı, “Bizim aile şerefimiz var” dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim" dedi.