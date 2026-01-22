Teoman'ın annesiyle ile ilgili itirafı olay oldu: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Serseri, İstanbul'da Sonbahar, İki Yabancı, Papatya ve Çoban Yıldızı gibi şarkılarla tanınan Teoman, konuk olduğu programda itiraflarıyla şaşırttı. Annesi ve teyzesiyle büyüdüğünü belirten Teoman, babasız büyümenin zorluklarından bahsederken, annesinin şarkıcı olmasından ötürü yıllardır mutsuz olduğunu belirtti.

"ANNEM HALA YAPTIĞIM İŞİ BEĞENMİYOR"

Empati programına konuk olan Teoman, "Annen bu rock starlık meselesini nasıl karşıladı?" sorusuna “Annem 93 yaşında ve onu hala aşamadı. Hep zeki, efendi çocuk olarak öğretmenlerimden falan beni duyunca benim toplumda statüsü daha güzel bir şey olacağımı düşünüyor ve istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor. Ama artık arkadaşları ‘Ay Teoman'ı çok seviyoruz’ dediği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim" diyerek cevap verdi.

TEOMAN'IN GÜNLÜK HAYATI NASIL?

Şarkıcı Teoman, günlük hayatına dair de ipuçları verdi. Günlük hayatına dair de konuşan Teoman, "Kendime kafe adam diyorum. Sabah 8’de kafedeyim. Mutfakta hiçbir şey yapmam. Hep dışarda yerim" dedi. Evini çok sevdiğini ve iş konuşmak dışında kimseyi çağırmadığını ifade eden ünlü şarkıcı, "Hiç de olgun bir insan evi değil. Evimde yemek masası yok ama boks torbası var. Biri gelse ve evin benim olduğunu bilmese bir ergenin evi sanar" dedi. Çok düzenli olduğunu söyleyen Teoman, “Kitaplarımı konularına göre sıralarım. Çoraplarımı bile cinsine göre ayırırım. Her gün kendime okuma listelerinden ödev çıkartıyorum” şeklinde konuştu.

TEOMAN: İYİ BİR BABA OLAMADIM

2012-2015 yılları arasında Ayşe Kaya ile evlilik yapan ve Zeyno adından bir kızı olan Teoman, babalıktan sınıfta kaldığını belirterek, "Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım. Kendi kendime ‘Teoman sen nasıl baba olunur bilmiyorsun, kızına sahtekar değil de dürüst bir baba olsan iyi olur’ dedim. Babalık için elimden geleni yapıyorum." Baba olduktan sonra kendisinde nelerin değiştiğinden bahseden ünlü isim, "Artık çocuk gibi davranmaman gerektiğini biliyorsun. Zaten yaşın gittikçe ilerliyor. Eski Teoman gibi bir adamı sürdüremeyeceğimi de anladım. Sadece babalıkla değil" dedi.