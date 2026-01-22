Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
 Dilek Ulusan

Gupse Özay yakalandığı hastalığı ilk kez açıkladı!

Geçtiğimiz aylarda Platonik: Mavi Dolunay Otel filminde rol alan Gupse Özay yeni görünümüyle beğeni topladı. Deliha için 20 kilo alan Gupse Özay, doğumdan sonra yakalandığı hastalığı ilk kez paylaştı.

Gupse Özay yakalandığı hastalığı ilk kez açıkladı!
Barış Arduç ile 2020 yılında evlenen Gupse Özay, 2022 yılında ise kızı Jan Asya'yı dünyaya getirdi. Son olarak O Ses Yılbaşı programında zayıflığı ile dikkat çeken Gupse Özay yakalandığını hastalığı katıldığı programda ilk kez açıkladı.

GUPSE ÖZAY VERDİĞİ KİLOLAR VE YENİ İMAJIYLA BEĞENİ TOPLADI

Son dönemde hem işleriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Gupse Özay, verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Özay, son olarak katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunundan bahsetti.

Gupse Özay yakalandığı hastalığı ilk kez açıkladı!

GUPSE ÖZAY YILLARDIR UĞRAŞTIĞI HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Özay, "Bağırsağımda rahatsızlığım var. Doğum sonrası çıkmıştı. Ülseratif kolit hastalığı... O biraz kilo verdiriyor bana. Maalesef en iyi tarafı bu oldu ama kötü tarafı da; biraz rahatsız edici bir hastalık" ifadelerini kullandı.

Gupse Özay yakalandığı hastalığı ilk kez açıkladı!
Sıkça Sorulan Sorular

Gupse Özay kaç yaşında?
30 Temmuz 1984 doğumlu Gupse Özay, aslen İzmirlidir. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır. Birkaç dizi denemesinden sonra, arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır.
