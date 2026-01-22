Gupse Özay yakalandığı hastalığı ilk kez açıkladı!

Kategoriler
Barış Arduç ile 2020 yılında evlenen Gupse Özay, 2022 yılında ise kızı Jan Asya'yı dünyaya getirdi. Son olarak O Ses Yılbaşı programında zayıflığı ile dikkat çeken Gupse Özay yakalandığını hastalığı katıldığı programda ilk kez açıkladı.
Son dönemde hem işleriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Gupse Özay, verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Özay, son olarak katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunundan bahsetti.
Özay, "Bağırsağımda rahatsızlığım var. Doğum sonrası çıkmıştı. Ülseratif kolit hastalığı... O biraz kilo verdiriyor bana. Maalesef en iyi tarafı bu oldu ama kötü tarafı da; biraz rahatsız edici bir hastalık" ifadelerini kullandı.