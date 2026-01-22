Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aziz Yıldırım'ın dönerci kombinin fiyatı dudak uçuklattı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım Bursa ziyareti sırasında şıklığı ile dikkat çekti. Siyahlar içinde döner yemeğe giden Aziz Yıldırım'ın üzerindekilerinin fiyatının yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın dönerci kombinin fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 09:18

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı iş insanı Aziz Yıldırım, Bursa'yı ziyareti sırasında dönercide görüntülendi. Bursa ziyareti sırasında uğradığı dönercide görüntülendi. Yıldırım'ın toplam değeri 100 bin TL'yi bulan ceket ve ayakkabıdan oluşan kombini sosyal medyada çok konuşuldu.

AZİZ YILDIRIM'DAN BURSA MOLASI

İş insanı Aziz Yıldırım, Bursa'daki temasları sırasında kısa bir yemek molası verdi. Kent lokantalarından birine giden Aziz Yıldırım, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.

Aziz Yıldırım'ın dönerci kombinin fiyatı dudak uçuklattı

AZİZ YILDIRIM'IN KOMBİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Paylaşılan fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay ise Yıldırım'ın kombini oldu. Yıldırım'ın üzerindeki ünlü bir markaya ait ceketin 49 bin 975 TL olduğu belirlendi. Yıldırım'ın kombinini tamamladığı lüks botların ise yaklaşık 990 Euro (50 bin 195 TL) değerinde olduğu görüldü. Toplamda 100 bin TL'yi geçen bu kombin, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum aldı.

Aziz Yıldırım'ın dönerci kombinin fiyatı dudak uçuklattı
