Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı

Mide küçültme ameliyatı sonrası 72 kilo veren oyuncu Esin Gündoğdu hayranıyla çektirdiği karesiyle tekrar gündem oldu. Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu'nun son haline yorum yağdı.

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı
Avrupa Yakası, Aşk Yeniden, Yeni Gelin ve Tozkoparan İskender gibi dizilerde rol alan Esin Gündoğdu, 2025 mayıs ayında 138 kilodan 66 kiloya düştüğünü ve toplamda 72 kilo verdiğini duyurmuştu. Uzun bir aranın ardından hayranının paylaştığı kareyle ortaya çıkan Esin Gündoğdu son haliyle yorum yağmuruna tutuldu.

ESİN GÜNDOĞDU DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Aşk Yeniden dizisiyle popüler olan 49 yaşındaki Esin Gündoğdu, mide küçültme ameliyatı oldu ve tam tamına 72 kilo verdi.

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı

ESİN GÜNDOĞDU'NUN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Uzun bir aranın ardından hayranının paylaşımıyla ortaya çıkan Esin Gündoğdu, son haliyle de dikkat çekti. Oldukça fit görünen Esin Gündoğdu'ya "Daha da zayıflamışsın", "Oldukça fit gözüküyor", "Yolda görsem asla tanıyamazdım müthiş değişim" gibi yorumlar yaptı.

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı
