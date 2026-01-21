Yasemin Ergene yeni taşındığı ultra lüks evini paylaştı

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendi. 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Yasemin Ergene, boşanmanın ardından kirası 825 bin TL olan evine taşındı.

YASEMİN ERGENE AYLIK KİRASI 825 BİN TL OLAN SİTEYE TAŞINDI

Sarıyer'deki boğaz manzaralı villasından ayrılan oyuncu, Beykoz'daki lüks bir siteye yerleşti. Yeni villanın aylık kirasının 20 bin dolar yani yaklaşık 825 bin lira olduğu oraya çıktı. Yüksek kirası ile dikkat çeken evin aylık ödemelerini İzzet Özilhan'ın yapacağı öğrenildi.

Yeni evinden fotoğraflar paylaşan Yasemin Ergene arkadaşlarının doğum günü sürprizinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Yasemin Ergene'nin havuzlu, ultra lüks evini görenler, "Çok güzel ev", "Bu eve her ay 20 bin dolar mı ödeniyor?" gibi yorumlar yaptı.