Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Hobisini yaşam alanına çevirdi! Çağatay Ulusoy'un karavanı ilk kez görüntülendi

Son olarak Eşref Rüya dizisiyle ekranda yer alan Çağatay Ulusoy, hobisini karavana dönüştürdü. Yaz aylarını karavanında geçiren Çağatay Ulusoy,

Hobisini yaşam alanına çevirdi! Çağatay Ulusoy'un karavanı ilk kez görüntülendi
Yoğun set temposundan fırsat buldukça kendini doğaya atan Çağatay Ulusoy, bu kez projeleriyle değil, karavanıyla gündemde. Balık tutma tutkusu ve sade yaşam tercihleriyle bilinen oyuncunun karavanından kareler X'te dolaşıma girdi, detaylar kullanıcıların dikkatini çekti.

ÇAĞATAY ULUSOY HAYALİNİ KARAVANA DÖNÜŞTÜRDÜ

Çağatay Ulusoy dizi setinden fırsat buldukça soluğu içini dekore ettirdiği karavanında alıyor. Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un karavanı ilk kez hayranının paylaştığı kareyle ortaya çıktı.

Hobisini yaşam alanına çevirdi! Çağatay Ulusoy'un karavanı ilk kez görüntülendi

Çağatay Ulusoy'un karavanının içi adeta balıkçı barınağı gibi. Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu karavanda ahşap tavan ve deniz temalı dolaplar dikkat çekiyor.

Hobisini yaşam alanına çevirdi! Çağatay Ulusoy'un karavanı ilk kez görüntülendi

KARAVANININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Zaman bulduğu her fırsatta doğayla baş başa kalmayı tercih eden Ulusoy, balık tutma hobisini sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Doğayla baş başa kalmayı seven Çağatay Ulusoy’un karavanı da en az kendisi kadar konuşuldu. Paylaşımlara yansıyan karelerde, ahşap tavan detayları, mavi–beyaz renk paleti, deniz temalı dolap kapakları, tavandan sarkan balık ağları gibi bir çok detay dikkat çekti.

Hobisini yaşam alanına çevirdi! Çağatay Ulusoy'un karavanı ilk kez görüntülendi

2023 yılında 2.5 milyon Euro'ya tekne alan oyuncu şimdi de karavana merak sardı. Çağatay Ulusoy, doğa ile vakit geçirmeyi seven biri olarak, karavanına özel olarak tasarım yaptırmak için 1 milyon lira harcadı. Yaz aylarında Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun gibi doğal güzelliklerle ünlü yerlere gitmeyi planlayan Ulusoy, doğanın keyfini çıkaracak.

