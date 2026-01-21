Hobisini yaşam alanına çevirdi! Çağatay Ulusoy'un karavanı ilk kez görüntülendi

Yoğun set temposundan fırsat buldukça kendini doğaya atan Çağatay Ulusoy, bu kez projeleriyle değil, karavanıyla gündemde. Balık tutma tutkusu ve sade yaşam tercihleriyle bilinen oyuncunun karavanından kareler X'te dolaşıma girdi, detaylar kullanıcıların dikkatini çekti.

ÇAĞATAY ULUSOY HAYALİNİ KARAVANA DÖNÜŞTÜRDÜ

Çağatay Ulusoy dizi setinden fırsat buldukça soluğu içini dekore ettirdiği karavanında alıyor. Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un karavanı ilk kez hayranının paylaştığı kareyle ortaya çıktı.

Çağatay Ulusoy'un karavanının içi adeta balıkçı barınağı gibi. Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu karavanda ahşap tavan ve deniz temalı dolaplar dikkat çekiyor.

KARAVANININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Zaman bulduğu her fırsatta doğayla baş başa kalmayı tercih eden Ulusoy, balık tutma hobisini sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Doğayla baş başa kalmayı seven Çağatay Ulusoy’un karavanı da en az kendisi kadar konuşuldu. Paylaşımlara yansıyan karelerde, ahşap tavan detayları, mavi–beyaz renk paleti, deniz temalı dolap kapakları, tavandan sarkan balık ağları gibi bir çok detay dikkat çekti.

2023 yılında 2.5 milyon Euro'ya tekne alan oyuncu şimdi de karavana merak sardı. Çağatay Ulusoy, doğa ile vakit geçirmeyi seven biri olarak, karavanına özel olarak tasarım yaptırmak için 1 milyon lira harcadı. Yaz aylarında Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun gibi doğal güzelliklerle ünlü yerlere gitmeyi planlayan Ulusoy, doğanın keyfini çıkaracak.