Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki buzlar eridi! İlk hamle geldi

Olaylı boşanma davalarıyla aylarca gündemden düşmeyen Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinden yeni bir hamle geldi. Çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayan ikiliden Wanda Nara, "Sonsuza dek aile olacağız" sözleri ise sosyal medyada adeta gündemi salladı.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki buzlar eridi! İlk hamle geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 15:36
|
21.01.2026
21.01.2026
saat ikonu 15:36

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı boşanma davası geçirmiş ve ünlü futbolcu aylarca çocuklarını görememişti. İki ünlü isim arlarındaki buzları eritti ve barış sağladı.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI BARIŞTI

Bir dönem Türkiye'de de yaşayan Wanda Nara, ülkesine döndükten sonra ise Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı. Zorlu bir boşanma süreci geçiren ikili birbirleri hakkında birçok iddiada bulundu.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki buzlar eridi! İlk hamle geldi

Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan sonra oyuncu China Suarez ile yaşadığı ilişkiyle gündemde kalmaya devam etti.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki buzlar eridi! İlk hamle geldi

Son olarak Wanda Nara'nın sosyal medyada verdiği bir cevap, eski eşlerin arasının düzeldiğine işaret oldu.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki buzlar eridi! İlk hamle geldi

Bir takipçisinin "Mauro ile aran nasıl?" sorusunu cevaplayan Nara, "Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız" dedi.

#Magazin
