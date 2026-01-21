Demet Akalın'dan yeşil pasaport çıkışı! Haberi görünce hemen paylaşım yaptı

Tarkan konserinde ortaya çıkan Demet Akalın, mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesi için Meclis'e sunulan teklife dair paylaşımda bulundu. 53 yaşındaki Demet Akalın, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çektiklerini belirtip 'Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?' dedi.

DEMET AKALIN'DAN YEŞİL PASAPORT ÇIKIŞI

Demet Akalın yeşil pasaport ile ilgili çıkışıyla dikkat çekti. Akalın yaptığı paylaşımda, "Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?" dedi.

Demet Akalın’ın ‘yeşil pasaport’ çağrısı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Tarkan konseri öncesi, basın mensupları tarafından eşi Okan Kurt ile görüntülenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, hayranlarından bu konuda destek aldığını ancak sanatçı dostlarından destek görmediğini belirterek, "Evet ama daha bir sanatçı desteği göremedik" dedi.