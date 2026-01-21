Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Brooklyn Beckham ailesini sildi, baba David Beckham ilk kez konuştu

Eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı aile içi gerilim hakkında ilk kez konuştu. Oğlu Brooklyn Beckham'ın kendileri hakkında yapğtığı açıklamalarla ilgili ilk kez konuşan David Beckham, "Çocuklar hata yapar. Hata yapmalarına da izin verilmelidir. Böyle böyle öğrenirler..." dedi.

21.01.2026
21.01.2026
Dünyaca ünlü eski futbolcu ile Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham hesabından anne ve babasının evlilik sürecinde kendisine çok baskı yaptığını belirterek onlarla görüşmeme kararı aldığını vurgulamıştı. David Beckham, oğlunun sözleri sonrası ilk kez konuştu.

BROOKLYN BECKHAM AİLESİNİ SİLDİ

Broklyn Beckham yaptığı açıklamada, "Eşim ne kadar anlayışlı olmaya çalışsa da ailem tarafından sürekli saygısızlığa uğradı. Annem, geçmişimdeki kadınları bizi bilinçli olarak rahatsız edecek şekilde hayatımıza tekrar tekrar davet etti. Ailem kendi markalarının tanıtımı ve marka anlaşmalarını her şeyin üzerinde görüyor. Eşimin beni kontrol ettiği yönündeki söylentiler tamamen gerçek dışıdır." sözleriyle babası ve annesinin hayatını olumsuz etkilediğini savundu.

Brooklyn'in kariyer yolculuğunda anne ve babasının müdahalesi olduğu ve bu konuda aile içinde sürekli olarak tartışma çıktığı iddia edildi.

DAVID BECKHAM, OĞLU BROOKLYN BECKHAM HAKKINDA KONUŞTU

David Beckham oğlunun yaptığı açıklama sonrası ilk kez konuştu ve "Çocuklar hata yapar. Hata yapmalarına da izin verilmelidir. Böyle böyle öğrenirler…" ifadelerini kullandı.

