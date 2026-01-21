Brooklyn Beckham ailesini sildi, baba David Beckham ilk kez konuştu

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham sosyal medya hesabından anne ve babasının evlilik sürecinde kendisine çok baskı yaptığını belirterek onlarla görüşmeme kararı aldığını vurgulamıştı. David Beckham, oğlunun sözleri sonrası ilk kez konuştu.

BROOKLYN BECKHAM AİLESİNİ SİLDİ

Broklyn Beckham yaptığı açıklamada, "Eşim ne kadar anlayışlı olmaya çalışsa da ailem tarafından sürekli saygısızlığa uğradı. Annem, geçmişimdeki kadınları bizi bilinçli olarak rahatsız edecek şekilde hayatımıza tekrar tekrar davet etti. Ailem kendi markalarının tanıtımı ve marka anlaşmalarını her şeyin üzerinde görüyor. Eşimin beni kontrol ettiği yönündeki söylentiler tamamen gerçek dışıdır." sözleriyle babası ve annesinin hayatını olumsuz etkilediğini savundu.

Brooklyn'in kariyer yolculuğunda anne ve babasının müdahalesi olduğu ve bu konuda aile içinde sürekli olarak tartışma çıktığı iddia edildi.

DAVID BECKHAM, OĞLU BROOKLYN BECKHAM HAKKINDA KONUŞTU

David Beckham oğlunun yaptığı açıklama sonrası ilk kez konuştu ve "Çocuklar hata yapar. Hata yapmalarına da izin verilmelidir. Böyle böyle öğrenirler…" ifadelerini kullandı.