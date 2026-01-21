Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu ilk kez konuştu

Teşkilat, Gizli Bahçe, Muhteşem Yüzyıl ve İntikam gibi dizilerde rol alan Ezgi Eyüboğlu, ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıktı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Eyüboğlu, evinden çıktığı iddia edilen maddelerle ilgili ateş püskürdü.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN EZGİ EYÜBOĞLU ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna cevap verdi. Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, adeta ateş püskürdü.

Eyüboğlu cevabında, "Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak." dedi.

Eyüboğlu açıklamasının devamında "Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence" ifadesini kullandı.