Deniz Akkaya 'hapse girdi' iddiası gündem oldu! Jet hızında cevap

Sunucu Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık yargıya taşınmıştı. Akkaya'nın kendisine hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlar yaptığını öne süren Akgül soluğu mahkemede aldı. Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı ve Akgül'e yönelik paylaşım yapmasını yasaklamıştı.

DENİZ AKKAYA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Eski manken Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül hakkında verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında hükmedilen 3 günlük zorlama hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklandığı iddia edildi. Akkaya, cezasını çekmek üzere Burhaniye Cezaevi'ne gönderildiği öne sürüldü.