Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı

İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı haberleri geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ, Youtuber Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı listesinde bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınanlar ;

-Bilal HANCİ (Youtuber)



-Mehmet ÜSTÜNDAĞ (Gazeteci)



-Abdullah GENÇAL



-İbrahim BARUT