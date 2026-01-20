Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı haberleri geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ, Youtuber Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı listesinde bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Gözaltına alınanlar ;
-Bilal HANCİ (Youtuber)
-Mehmet ÜSTÜNDAĞ (Gazeteci)
-Abdullah GENÇAL
-İbrahim BARUT