Jette uyuşturucu partileri! Fatih Keleş’in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Murat ve Rabia arka odaya gidip...'

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda İBB yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranan Murat Gülibrahimoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı özel jette partiler verildiği iddia edilmişti. Uyuşturucu partilerine katılan Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadeleri ortaya çıktı.

Jette uyuşturucu partileri! Fatih Keleş’in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Murat ve Rabia arka odaya gidip...'
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca ve şarkıcı Selen Görgüzel ifadelerinde Ekrem İmamoğlu'na ait jette partiler verildiğini doğrulamıştı. İBB yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranan Murat Gülibrahimoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de aralarında bulunduğu ekibin Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiği ortaya çıkmıştı. İkili kendilerini bu partilere şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun davet ettiğini itiraf etti. Jette bulunan Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı. 'Ayşe Bade' ismini kullanan Ayşe Sağlam ifadesinde jet partilerini anlattı.

Jette uyuşturucu partileri! Fatih Keleş’in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Murat ve Rabia arka odaya gidip...'

GELİRİNİ AÇIKLADI

Gelirini aylık 35 bin lira olarak söyleyen Sağlam, jet partilerinin gösterildiği Rabia Karaca'nın cep telefonundan çıkan fotoğrafları doğruladı. "Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki uçağa bindiğim doğrudur. Hem giderken hem dönerken uçağa bindim" derken bu uçağa binmesi için Rabia Karaca'nın aracı olduğunu öne sürdü.

Jette uyuşturucu partileri! Fatih Keleş’in sevgilisi Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Murat ve Rabia arka odaya gidip...'

ARKA ODAYA RABİA İLE MURAT GİTTİ

Bu uçağın İmamoğlu'nun da kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini aktaran Sağlam, uçağa binme amacının ise Kıbrıs'ta yapılacak olan bir güzellik yarışmasında juri üyesi olmasını gerekçe gösterdi. Rabia Karaca'nın cep telefonundan çıkan özel jette yan yana şarap içtikleri fotoğraf gösterilen Sağlam, söz konusu fotoğrafı da doğruladı.

Rabia Karaca ve Murat Gülibrahimoğlu'nun da özel jette bulunan arka odaya gidip geldiğini aktaran Sağlam, "Arka odaya giden kişilerden biri Rabia Karaca diğeri ise Murat Gülibrahimoğlu'ydu" diye konuştu.

#Gündem
