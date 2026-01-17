Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın için karar: Adliyede fenalaşmıştı

Ünlü isimleri ve fenomenleri de kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın için tutuklama kararı verildi. Taşkın dünkü işlemleri sırasında adliyede fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın için karar: Adliyede fenalaşmıştı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 22:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyede işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın tutuklandı.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın için karar: Adliyede fenalaşmıştı

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. kapsamında yapılan operasyonda aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen ve ifadeleri alınan eski futbolcu Ümit Karan’ın arasında bulunduğu 13 şüpheli, ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme’ suçundan tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.
Öte yandan, dün adliyede işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın, bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek kişinin ismini verdi
ETİKETLER
#uyuşturucu
#tutuklama
#soruşturma
#ümit karan
#Nazlıcan Taşkın
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.