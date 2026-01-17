Menü Kapat
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek kişinin ismini verdi

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı. Uyuşturucu kullandığı iddialarını kabul etmeyen Karan, eski sevgilisini işaret etti. İşte detaylar...

17.01.2026
17.01.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Gözlatına alınan Ümit Karan, Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek hakkında kararı verildi.

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek kişinin ismini verdi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanlayan Karan, "20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu" dedi.

"ESKİ SEVGİLİMİN BEYANLARI ÜZERİNE BURADAYIM"

Tek bir ismi işaret eden Karan, "20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş.’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor." dedi.

"UYUŞTURUCU KABUL ETMEM"

Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem. Başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.

"ŞİZOFRENİK ŞEKİLDE BANA BAĞLANMIŞ"

Ş. yakın zamanda Gökmen’e de görüşme teklifinde bulunmuş, şizofrenik şekilde bana bağlanmış. Arkadaşlarıma sürekli 'Bana Ümit’i geri getirin yoksa hepinizi mahvedeceğim' demiş. Bir insanın birisiyle ömür boyu birlikte olması zorunlu değil, ayrılık Da normal bir şey."

