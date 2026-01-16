Gözaltına alınan Ümit Karan'a tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, "uyuşturucu temin etmek", "satmak" ve " fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren 18 şüpheli arasında bulunan eski futbolcu Ümit Karan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

"UYUŞTURUCUYU BAŞKALARINA VERME SUÇU"

Karan'ın tutuklama talebinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme’ suçunu işlediği gerekçe gösterildi.

