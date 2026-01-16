Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha: 5 kişi gözaltına alındı!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen gün gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 isim, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Son gelen bilgilere göre en az 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin oyuncu Melis Sabah ve Çağla Boz olduğu öğrenildi. Boz'un evinde 11 adet hap ele geçirildi. İşte detaylar...

Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha: 5 kişi gözaltına alındı!
Haber Merkezi
16.01.2026
16.01.2026
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şüpheliler arasında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha: 5 kişi gözaltına alındı!

ŞÜPHELİLER BUGÜN ADLİYEYE ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonrası şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde yürütülen yasal işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi. Dün İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, bugün adliyeye çıkarıldı.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Gelen son bilgilere göre soruşturmada 5 kişi daha gözaltına alındı.

MELİS SABAH GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 5 ünlüden birinin oyuncu Melis Sabah olduğu öğrenildi.

Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha: 5 kişi gözaltına alındı!

11 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca oyuncu Çağla Boz'un da gözaltına alınanlar arasında olduğu bilgisi geldi. Boz’un evinde yapılan aramalarda “11” adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha: 5 kişi gözaltına alındı!


Ayrıntılar geliyor...

