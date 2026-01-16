Bedelli askerlik yerleri sınıflandırma 2026! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. 2025 yılı içerisinde bedelli askerlik başvurularını yapan ve ücretlerini yatıran yükümlüler bu yıl askerlik hizmetlerini yerine getirecekler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl ocak ayında sınıflandırma sonuçları açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte bedelli askerlik yerleri de belli oluyor. Vatandaşlar tarafından 2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacağı, sınıflandırma sonuçlarının nasıl öğrenileceği merak ediliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 yılı içerisinde bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak olan yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından ise bedelli askerlik yerlerinin yanı sıra celp ve sevk dönemleri de belli olacak. Milli Savuma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 yılı içerisindeki celp ve sevk tarihleri şöyle:

5 Şubat 2026

5 Mart 2026

2 Nisan 2026

4 Haziran 2026

2 Temmuz 2026

6 Ağustos 2026

3 Eylül 2026

1 Ekim 2026

5 Kasım 2026

3 Aralık 2026

Yükümlülerin talep etmeleri durumunda celp ve sevk dönemi değişiklikleri 2026 yılı içerisinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp döneleri için belirlenen kontenjan esas alınarak e-Devlet veya en yakın askerlik şubesi aracılığıyla yapılabilecek. Yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişikliklerini sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor. Sevk ve celp dönemi tarih değişiklikleri en fazla 3 defa yapılabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR, SOGRULANIR?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandığı tarihten itibaren e-Devlet "Askerliğim" uygulaması üzerinden öğrenilebilecek. 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet sisteminin "Askerliğim" bölümünden yükümlüler sevk tarihlerini ve askerlik yerlerini öğrenebilecek. Ayrıca askerlik şubelerinden de yükümlüler askerlik yerlerini öğrenebiliyorlar.