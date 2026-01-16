Akaryakıta zam geldi... Fiyatlar gece yarısı pompaya yansıdı! Cumartesi bir artış daha yaşanacak

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

İran'da yaşanan olaylar ve döviz kurlarındaki dalgalanma, bu kez akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Benzine 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam geldi. Zamlı fiyat tabelalara yansıdı.

Motorin zammının da cumartesi günü pompaya yansıması bekleniyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...