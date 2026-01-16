Akaryakıta zam geldi... Fiyatlar gece yarısı pompaya yansıdı! Cumartesi bir artış daha yaşanacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
İran'da yaşanan olaylar ve döviz kurlarındaki dalgalanma, bu kez akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Benzine 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam geldi. Zamlı fiyat tabelalara yansıdı.
Motorin zammının da cumartesi günü pompaya yansıması bekleniyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 54.82 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 54.75 TL
Motorin: 54.67 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara:
Benzin: 55.73 TL
Motorin: 55.93 TL
LPG: 29.17 TL
Motorine cumartesi günü 1,60 lira zam geliyor.
Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı şöyle olacak:
İstanbul Avrupa Yakası'nda 54.81 TL olan motorin litre fiyatı 56,41 liraya,
İstanbul Anadolu Yakası'nda 54.62 TL olan motorin litre fiyatı 56,22 liraya,
Ankara'da 55.87 TL olan motorin litre fiyatı 57,47 liraya,
İzmir’de 56.14 TL olan motorin litre fiyatı 57,74 liraya çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.