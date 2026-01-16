Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihine damga vuruyor! Bir test uçuşu daha başarıyla tamamlandı

Türkiye’nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA gelişimini sürdürüyor. Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yapmıştı. KIZILELMA’nın yeni performans test uçuşu videosu yayınlandı. Seyir Hızı: 0.8 Mach olan KIZILELMA testi başarıyla tamamladı.