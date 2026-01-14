Ümit Karan gözaltına alındı

Kategoriler
İstanbul
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eski milli futbolcu Ümit Karan'ı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı.
Uzun yıllar Türk Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'da forma giydikten sonra kariyerine yorumculuk ve teknik direktörlükle devam eden Karan, seyahat amacıyla bulunduğu havalimanındayken durduruldu. Sağlık kontrolü ve ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor.