Emel Müftüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kumar detayı dikkat çekti

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

''MASA KURUP KUMAR OYNATIR İDDİALARINI KABUL ETMİYORUM''

Müftüoğlu, “Hüseyin Köksal isimli şahısla kendisine yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece Aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim. Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği "Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restaurantta akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır." şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum. Murat benim yakın arkadaşımdır. Kumar oynamaz. Riva'daki yer mangalcıdır. Burada oyun oynadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği "Emel Müftüoğlu ben tatile gittiğim için Murat'tan Casino çipi aldı." şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum.”

RABİA KARACA'DAN ÇARPICI İDDİA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, Emel Müftüoğlu için "Emel Müftüoğlu ile beni Murat Gülibrahimoğlu tanıştırdı. Emel Müftüoğlu ile Murat çok yakınlardı. Murat Gülibrahimoğlu'nun, Emel Müftüoğlu'na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva'da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu" demişti.