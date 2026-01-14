Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Murat Makas

Emel Müftüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kumar detayı dikkat çekti

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Rabia Karaca'nın ifadesinde kendisiyle ilgili belirttiği iddiaları kısmen kabul eden Müftüoğlu, Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği iddiaları ise kesin bir dille reddetti. Müftüoğlu'nun ifadesinde kumar detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Emel Müftüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kumar detayı dikkat çekti
Haber Merkezi
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 16:50
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 17:05

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

Emel Müftüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kumar detayı dikkat çekti

''MASA KURUP KUMAR OYNATIR İDDİALARINI KABUL ETMİYORUM''

Müftüoğlu, “Hüseyin Köksal isimli şahısla kendisine yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece Aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim. Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği "Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restaurantta akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır." şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum. Murat benim yakın arkadaşımdır. Kumar oynamaz. Riva'daki yer mangalcıdır. Burada oyun oynadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği "Emel Müftüoğlu ben tatile gittiğim için Murat'tan Casino çipi aldı." şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum.”

Emel Müftüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kumar detayı dikkat çekti

RABİA KARACA'DAN ÇARPICI İDDİA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, Emel Müftüoğlu için "Emel Müftüoğlu ile beni Murat Gülibrahimoğlu tanıştırdı. Emel Müftüoğlu ile Murat çok yakınlardı. Murat Gülibrahimoğlu'nun, Emel Müftüoğlu'na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva'da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca hakkında karar verildi
ETİKETLER
#Gündem
TGRT Haber
