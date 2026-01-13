Menü Kapat
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltılar olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca gözaltında
Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,
Oktay KAYNARCA
Emel MÜFTÜOĞLU
Neda ŞAHİN
Ali SERT
Rabia KARATAŞ
Selen ÇETİNKAYA
*Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

