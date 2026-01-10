Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Tövbe sürecinden geçiyorum

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonucu daha çıkmadan uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öne sürülmüştü. Bugün ise Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

ŞEYMA SUBAŞI: TÖVBE SÜRECİNDEYİM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeyma Subaşı "Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım bir dönemdeyim. Şuanda odağım sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu böyleydi ve belki de yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz" dedi.

Artık hayatına bambaşka bir yol çizeceğini belirten Subaşı, "Yaptıklarımdan her şeyden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli görmeyi devam eden herkese de buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. " diyerek ise sözlerini bitirdi.