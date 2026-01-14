Menü Kapat
 Baran Aksoy

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu ve fuhuş parti iddialarına açıklık getirdi: 100 bin dolar aldım

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında dün gözaltına alınan ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca'ın ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca, uyuşturucu ve fuhuş partileri iddialarını reddetti. Ayrıca Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100.000 dolar aldığını söyleyen Kaynarca, "Sonrasında bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim" diye konuştu.

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu ve fuhuş parti iddialarına açıklık getirdi: 100 bin dolar aldım
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlüler ve iş dünyasına yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor. Dün gerçekleştirilen operasyonda, aralarında ve ’nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu ve fuhuş parti iddialarına açıklık getirdi: 100 bin dolar aldım

Kaynarca ve Müftüoğlu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, gözaltındaki diğer dört şüpheliden Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı. Neda Şahin ile Selen Çetinkaya ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu ve fuhuş parti iddialarına açıklık getirdi: 100 bin dolar aldım

"REKLAM YÜZÜ TEKLİFİNİ KABUL ETTİ"

Kanal6Haber'in aktardığına göre; Oktay Kaynarca'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin her zaman uyuşturucu gibi yasaklanmış maddeler karşısında olduğunu belirten Kaynarca, "Ben sormuş olduğunuz Günümüzü Konakları’ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum. "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında" Rabia Karaca’nın ifade ettiği "Murat ile Oktay’ın inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti." şeklindeki beyanını kabul ediyorum" diye konuştu.

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu ve fuhuş parti iddialarına açıklık getirdi: 100 bin dolar aldım

"100 BİN DOLAR ALDIM"

Kaynarca ifadesinin devamında şunları söyledi:

"(Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım.) Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca’nın ifade ettiği "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri." şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca’yı isim olarak tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100.000 dolar aldım, sonrasında bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim.''

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu ve fuhuş parti iddialarına açıklık getirdi: 100 bin dolar aldım
ETİKETLER
#istanbul
#Oktay Kaynarca
#uyuşturucu operasyonu
#Emel Müftüoğlu
#Murat Gülibrahimoğlu
#Rabia Karaca
#Magazin
