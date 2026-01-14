Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

A.B.İ. dizisinde ortaya çıkan detay izleyici şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun, ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı A.B.İ. dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekranda yer aldı. Dizide Kenan İmirzalıoğlu için kullanılan filtre gündem olurken, ünlü ismin ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A.B.İ. dizisinde ortaya çıkan detay izleyici şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun, ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 11:19

Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aranın ardından A.B.İ. dizisiyle ekrana döndü. Kenan İmirzalıoğlu'na Afra Saraçoğlu eşlik ederken ikili arasındaki yaş farkı gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun, ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE SİNAN TUZCU ARASINDAKİ YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun yaş farkı konuşulurken, yeni bir detay ise herkesi şaşırttı. A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun, ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi.

A.B.İ. dizisinde ortaya çıkan detay izleyici şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun, ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi

A.B.İ. DİZİSİ OYUNCULARI

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel yer alıyor.

A.B.İ. dizisinde ortaya çıkan detay izleyici şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun, ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.