A.B.İ. dizisinde ortaya çıkan detay izleyici şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun, ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi

Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aranın ardından A.B.İ. dizisiyle ekrana döndü. Kenan İmirzalıoğlu'na Afra Saraçoğlu eşlik ederken ikili arasındaki yaş farkı gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun, ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi
Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel yer alıyor.