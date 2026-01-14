Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 11 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Kader, Yeraltı, Dağ, Vatanım Sensin ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlarda rol alan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda mekan basarak haraç istedi. Mekan sahiplerinin şikayetçi olmasının ardından oyuncu Ufuk Bayraktar, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bayraktar bugün ise 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

UFUK BAYRAKTAR'A HAPİS TALEBİ

Oyuncu Ufuk Bayraktar, bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine ‘seni burada barındırmayacağım görürsün’ diyerek yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

Ufuk Bayraktar hakkında çıkan "Haraç istedi" iddialarını yalanlayarak, "Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarptırılarak farklı yansıtılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan Ufuk Bayraktar, "Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır. Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir. Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır. Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir. Saygılarımla" dedi.