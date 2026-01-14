Menü Kapat
SON DAKİKA!
Magazin
Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 11 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Ezel dizisinde oynadığı Ramiz Dayı karakteriyle popüler olan oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda bulunan bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine ‘seni burada barındırmayacağım görürsün’ diyerek yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 10:39

Kader, Yeraltı, Dağ, Vatanım Sensin ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlarda rol alan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda mekan basarak haraç istedi. Mekan sahiplerinin şikayetçi olmasının ardından oyuncu Ufuk Bayraktar, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bayraktar bugün ise 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

UFUK BAYRAKTAR'A HAPİS TALEBİ

Oyuncu Ufuk Bayraktar, bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine ‘seni burada barındırmayacağım görürsün’ diyerek yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 11 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Ufuk Bayraktar hakkında çıkan "Haraç istedi" iddialarını yalanlayarak, "Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarptırılarak farklı yansıtılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 11 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan Ufuk Bayraktar, "Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır. Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir. Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır. Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir. Saygılarımla" dedi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 11 yıl 3 aya kadar hapis istemi
