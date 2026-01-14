Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ikinci açıklama: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Oktay Kaynarca'dan bugün uzun bir açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ikinci açıklama: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 11:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda ve 'nun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Serbest bırakılan Oktay Kaynarca, ilk açıklamasında "Alnım açık, başım dik" derken, bugün yaptığı açıklamada ise "Raporumu kamuoyuyla bizzat paylaşacağım" dedi.

OKTAY KAYNARCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; , Adanalı, Kardeş Payı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde rol alan Oktay Kaynarca gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oktay Kaynarca ikinci kez açıklama yayınlayarak, "Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim." dedi.

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ikinci açıklama: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak

Kaynarca, "Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım." diyerek sözlerini bitirdi.

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ikinci açıklama: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A.B.İ. dizisinde ortaya çıkan detay izleyici şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun, ağabeyini oynayan Sinan Tuzcu'dan 3 yaş büyük olduğu öğrenildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 11 yıl 3 aya kadar hapis istemi
ETİKETLER
#kurtlar vadisi
#gözaltı
#Oktay Kaynarca
#uyuşturucu operasyonu
#Emel Müftüoğlu
#Adli Tıp Raporu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.