Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ikinci açıklama: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Serbest bırakılan Oktay Kaynarca, ilk açıklamasında "Alnım açık, başım dik" derken, bugün yaptığı açıklamada ise "Raporumu kamuoyuyla bizzat paylaşacağım" dedi.

OKTAY KAYNARCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kurtlar Vadisi, Adanalı, Kardeş Payı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde rol alan Oktay Kaynarca gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oktay Kaynarca ikinci kez açıklama yayınlayarak, "Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim." dedi.

Kaynarca, "Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım." diyerek sözlerini bitirdi.