İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce gözaltı var

Bakan Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, operasyonlara 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldığını, 641 şüphelinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

"TORBACILARIN TUTUKLANMA ORANI YÜZDE 95"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

İzmir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin en kapsamlı uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdik.

Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna; 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı.

Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95.

SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim